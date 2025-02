Der 17. Spieltag steht in der Fußball-Landesklasse an. Es gibt Duelle von Tabellennachbarn. Der FC Steinbach-Hallenberg und Struth-Helmershof (siehe "Die Thuringia will, endlich wieder Fußball spielen") spielen am Sonntag, jeweils um 14 Uhr. Das Spiel des SV Walldorf fällt aus, weil Walldorfs Tabellennachbar Gospenroda die Begegnung wegen Unbespielbarkeit des Platzes absagte.