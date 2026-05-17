Im Match der punktgleichen Tabellennachbarn zwischen dem Tabellensechsten aus Steinach und dem Siebtplatzierten aus Suhl musste man gleich mehrfach auf die Aufstellungen der beiden Mannschaften schauen. Die Gäste aus der Waffenstadt mussten auf ihre Futsal-Connection verzichten. Bei den Platzhirschen fehlten ein halbes Dutzend Stammspieler. Die Not bei den Gastgebern war so groß, dass ihr etatmäßiger zweiter Keeper Pascal Neuber als Sturmspitze aufgeboten wurde. Und der Mann mit der ungewöhnlichen Rückennummer zwo hatte doch tatsächlich nach genau 22 Sekunden die erste Möglichkeit für die Gastgeber. Sein Torabschluss segelte aber über den Kasten. Die nächste Torannäherung für Steinach gab es dann erst nach der Anfangsviertelstunde beim ersten Eckball.