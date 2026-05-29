Nach vielen Jahren im Trikot des SV Wacker Bad Salzungen sowie in den vergangenen Spielzeiten als spielender Co-Trainer, Spielertrainer und schließlich Trainer verabschiedet sich Mathias Weisheit mit dem Ende der laufenden Saison. Der Nachfolger steht bereits fest und ist dem Fußballverein aus der Kurstadt ebenfalls seit vielen Jahren verbunden – auch wenn es Sven Römhild zwischenzeitlich in die Ferne gezogen hatte.