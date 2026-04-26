Wenn’s um Fußball geht, ist „das Tor verriegeln“ eine Anweisung, die wohl jede Mannschaft blind unterschreiben würde. Am Samstag (25. April) in Suhl verdutzte diese Taktik allerdings so manchen Fan, der auf dem Weg zum Landesklasse-Duell zwischen dem 1. Suhler SV und dem FC Schweina-Gumpelstadt war. Der stand nämlich vor einem verschlossenen Eingang zum Sportpark in der Aue und wurde von den Ordnern umgeleitet.