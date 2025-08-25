Die Experten sind sich einig: Schiedsrichter Jakob Deiters lag am Samstag (23. August) in der Fußball-Landesklasse-Partie zwischen dem 1. Suhler SV und Wacker Gotha (1:6) falsch. Der Erfurter Referee hatte Mitte der ersten Halbzeit auf Elfmeter für die Gäste aus Gotha entschieden, die zu diesem Zeitpunkt mit 0:1 führten. Ausgangspunkt für die Entscheidung war ein falsch ausgeführter Abstoß durch Suhls Schlussmann Tobias Börner, der den Ball zweimal berührte und so dem heraneilenden Gothaer Stürmer die Chance auf ein Tor nahm. Börner sah die Rote Karte.