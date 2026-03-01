Mit einiger Verzögerung ist der 1. Suhler SV 06 in die Rückrunde der Landesklasse gestartet. Das ursprünglich angesetzte Heimspiel gegen den FC Steinbach-Hallenberg musste verlegt werden und findet nun am 13. Mai statt. So führte der Auftakt die Stößel-Elf direkt auswärts zum FSV Wacker 03 Gotha – und das ersatzgeschwächt. Mit El Hajj, Abushrmet, Yousha, Altendorf und Grebenstein fehlten gleich fünf Leistungsträger. Entsprechend schwierig gestaltete sich die Aufgabe auf dem Kunstrasen im Klaus-Törpe-Sportpark.