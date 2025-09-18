Die derzeitige Aufbruchsstimmung im Suhler Fußball ist seit einer Woche auch über dem Rasen des Auestadions ablesbar. Am bereits im „11 Freunde“-Magazin gewürdigten Sprecherturm wurde eine neue Anzeigetafel mit LED-Technik angebracht. Oder wie Stefan Heß, der Präsident des 1. Suhler SV, schalkhaft kommentiert: „Die Moderne hält auch im Suhler Auestadion Einzug. Es fehlt nur noch der restliche Auesportpark“. Isabel und Marcus Menz haben die technische Neuerung im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages spendiert.