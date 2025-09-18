Die derzeitige Aufbruchsstimmung im Suhler Fußball ist seit einer Woche auch über dem Rasen des Auestadions ablesbar. Am bereits im „11 Freunde“-Magazin gewürdigten Sprecherturm wurde eine neue Anzeigetafel mit LED-Technik angebracht. Oder wie Stefan Heß, der Präsident des 1. Suhler SV, schalkhaft kommentiert: „Die Moderne hält auch im Suhler Auestadion Einzug. Es fehlt nur noch der restliche Auesportpark“. Isabel und Marcus Menz haben die technische Neuerung im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages spendiert.
Fußball-Landesklasse Suhl will die Welle reiten
Karsten Tischer und Thomas Sprafke 18.09.2025 - 19:11 Uhr