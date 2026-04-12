Die gute Nachricht zur Partie 1. Suhler SV gegen SV Walldorf zuerst: Dribbelkünstler Zico ist zurück. Vier Monate nach seinem letzten Landesklasse-Einsatz und der Verletzung des Außenbandes am rechten Knie gab der Ballzauberer sein Comeback im Dress des 1. Suhler SV. „Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich habe nur bei der Erwärmung was gemerkt, beim Schießen, aber sonst beim Laufen, seitlich bewegen: Alles war in Ordnung. Ich hatte auch schon ein paar Spiele in meiner Heimat Libyen gemacht. Ich war die letzten drei Wochen dort. Letzten Montag bin ich zurückgekommen“, erzählt der 26-Jährige am Samstag (11. April) nach seiner Rückkehr.