In einer Woche wird es für Landesklasse-Aufsteiger 1. Suhler SV schon wieder ernst. Im Landespokal empfängt man am Samstag, 2. August, Wacker Gotha im Auestadion. Ein neuer Cheftrainer bereitet das Team auf die neue Saison vor: Sven Stößel, 37 Jahre alt, aufgewachsen in Lindenau im Heldburger Unterland, heute in Breitengüßbach im Bamberger Land zu Hause.