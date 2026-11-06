Mit gerade einmal 19 Jahren hat sich Lionel Fritsche beim 1. FC Sonneberg 2004 bereits einen Namen gemacht. Der Sommer-Neuzugang hat den Sprung aus der Kreisliga in die Landesklasse gemeistert und profitiert dabei von erfahrenen Mitspielern wie Louis Göhring und Lance Hertel. Nun wartet auf den jungen Offensivspieler und seine Mannschaft die bislang wohl größte Herausforderung der Saison: Tabellenführer Wacker Gotha gastiert im Stadion Sonneberg. Es ist das Duell zweier Mannschaften, die zuletzt Tore am Fließband produziert haben.