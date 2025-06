Bereits am Tag vor dem letzten Saisonspiel der Thuringia war die Entscheidung gefallen: Mit dem Abstieg des VfL Meiningen in die Landesklasse muss wiederum Struth-Helmershof künftig eine Etage tiefer ran. Sportlich abgestiegen, was jenseits davon bis Ende Juni noch passieren könnte, spielte auf der Hofwiese am Sonntag keine Rolle. Stattdessen wollten sich Trainer Heiko Stern und seine Mannschaft mit Anstand von den eigenen Fans und der Landesklasse verabschieden.