Mit einem 4:0-Erfolg beim einstigen Angstgegner FSV Waltershausen sichert sich der FC Steinbach-Hallenberg mit nunmehr 37 Punkten und Rang zehn in der Tabelle den Klassenerhalt in der Fußball-Landesklasse. Nach der Heimklatsche hat der FSV Waltershausen dagegen nur noch geringe Chancen auf den Verbleib in der Liga.