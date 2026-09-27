„Wir haben zwar wieder alle Energie reingeworfen; deshalb auch keinerlei Vorwürfe an meine Jungs. Aber irgendwann musste es uns erwischen. Das kannst du nicht jede Woche leisten“, fasste es Nico Eber, Trainer des SV 08 Steinach, unmittelbar nach dem Schlusspfiff zusammen. Er und sein Kollege auf Seiten des FC Schweina-Gumpelstadt, René Heger, stellten unisono fest (siehe Textende), dass der Gästesieg am Ende verdient war. Beide Mannschaften liegen jetzt mit jeweils neun Punkten im Mittelfeld der Tabelle.