Überraschende Trennung beim SV 08 Steinach: Der Landesklassist hat sich von seinem sportlichen Leiter und Torwarttrainer Kevin Eichhorn-Jeremias Sohn getrennt. Der 37-Jährige erhielt am Donnerstagabend unmittelbar vor dem angesetzten Torwarttraining die Kündigung seines Vertrages. Während der Verein interne Gründe anführt, sieht der bisherige Funktionär vor allem persönliche Differenzen und ungeklärte Zuständigkeiten als Ursache.