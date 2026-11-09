Der SV 08 Steinach hat sich mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den SV 1921 Walldorf drei wichtige Punkte in der Landesklasse 3 gesichert. Spielerisch blieb die Begegnung über weite Strecken überschaubar, doch in den entscheidenden Momenten zeigten sich die Gastgeber effektiver. Neben den Torschützen Philipp Sell und Sebastian Wenke hatte auch Schlussmann Paul Eichhorn-Nelson seinen Anteil am Erfolg. Der 25-Jährige blieb zum zweiten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer.