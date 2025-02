Die fußballlose Zeit ist vorbei. Am Wochenende beginnt in der Landesklasse die Rückrunde. Und wer hätte das gedacht: Ende Februar sind in diesem Jahr bereits Punktspiele möglich. Von den vier Teams aus dem Fußballkreis Südthüringen sind drei am Start. Steinach hat Heimrecht gegen Steinbach-Hallenberg, Hildburghausen und Sonneberg müssen reisen – die Eintracht nach Siebleben, die Spielzeugstädter nach Bad Salzungen. Die Begegnung zwischen der Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus und dem SV 08 Thuringia Struth-Helmershof wurde auf Ostermontag verlegt.