Vor dem zehnten Spieltag führt der VfL Meiningen 04 als einzige ungeschlagene Mannschaft die Staffel 3 der Fußball-Landesklasse an – mit 23 Punkten, die aus sieben Siegen und zwei Unentschieden resultieren. Dahinter liegen der FSV Wacker 03 Gotha (22), der ein Spiel mehr ausgetragen hat, und der SV 1925 Borsch (16), der drei punktgleiche Mannschaften anführt, die nur das Torverhältnis trennt. Neben Borsch, das seit acht Spielen ungeschlagen ist, handelt es sich um den FSV 06 Eintracht Hildburghausen und die SpVgg Siebleben. Der FC Schweina-Gumpelstadt (15) als Tabellensechster ist ebenfalls punktgleich mit dem FSV 06 Ohratal und dem 1. FC Sonneberg 04. Das dritte punktgleiche Trio ist im Tabellenkeller zu finden: Der SV Grün-Weiß Gospenroda (6) liegt vor dem SV 1921 Walldorf und dem FC 02 Barchfeld. Einzige noch sieglose Mannschaft ist der Tabellenletzte SV Wacker 04 Bad Salzungen (3).