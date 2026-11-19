Das Spiel der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, FC 02 Barchfeld gegen FC Schweina-Gumpelstadt, ist von Staffelleiter Heiko Wagner abgesetzt worden. Der Platz in der Hagenstraße, auf dem das prestigeträchtige Derby am Samstag, 14 Uhr, ausgetragen werden sollte, sei laut einem Schreiben der Gemeinde Barchfeld-Immelborn nicht bespielbar, teilte Wagner auf Anfrage unserer Redaktion am Donnerstag mit. Ursächlich ist offensichtlich die Wetterlage mit den starken Regenfällen an den vergangenen Tagen. Wagner will die Partie für den Ausweichtermin Samstag, 12. Dezember, 14 Uhr, am Ende der Hinrunde neu ansetzen.