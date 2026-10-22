Zweimal Favorit, zweimal Außenseiter – so lautet die Konstellation vor dem zehnten Spieltag der Staffel 3 der Fußball-Landesklasse für die vier Teams aus der Region. Der Tabellendritte SV 1925 Borsch gegen die SG Lauscha/Neuhaus (11.) und der Sechste FC Schweina-Gumpelstadt gegen den SV 1921 Walldorf (14.) haben neben ihrer Favoritenrolle Heimvorteil am Samstag beziehungsweise Sonntag, jeweils 14 Uhr. Dagegen gilt das Schlusslicht SV Wacker 04 Bad Salzungen auf eigenem Platz am Samstag, 14 Uhr, gegen den FSV Wacker 03 Gotha (2.) ebenso als klarer Außenseiter wie gleichzeitig der einen Rang besser platzierte FC 02 Barchfeld auswärts gegen die Spielvereinigung Siebleben (5.), die punktgleich mit dem Tabellendritten Borsch ist (je 16 Zähler).