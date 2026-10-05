In einer Partie der Fußball-Landesklasse, die fußballerisch viel Luft nach oben hatte, bestimmte Gastgeber Gospenroda eine halbe Stunde lang deutlich das Geschehen, ließ aber mehrere hochkarätige Chancen, teilweise kläglich, ungenutzt. Bad Salzungen war in diesen Anfangsminuten meist mit Löscharbeiten beschäftigt und konzentrierte sich auf Ball- und Ergebnissicherung. Den ersten Aufreger gab es schon nach vier Minuten. Tamino Pichler unterlief ein grober Schnitzer bei einem Rückpass, den Paul Ullrich erlief und sofort nach innen auf Patrick Elsner passte. Der nahm den Ball direkt, aber ein Verteidiger der Gäste klärte auf der Torlinie die Situation.