Der SV Wacker 04 Bad Salzungen wartet auch nach zehn Spielen weiter auf den ersten Sieg in der Staffel 3 der Fußball-Landesklasse. Der Tabellenletzte unterlag am Samstag auf dem heimischen Kunstrasenplatz dem klar favorisierten FSV Wacker 03 Gotha mit 1:6. Gotha übernahm mit diesem Erfolg, der noch höher hätte ausfallen können, die Tabellenführung vom VfL Meiningen 04, der zu diesem Zeitpunkt zwei Spiele weniger ausgetragen hatte und am Sonntag im Auswärtsspiel beim FSV 06 Eintracht Hildburghausen die Möglichkeit hat zu kontern und die Spitze wieder zu übernehmen.