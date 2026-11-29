Auch vom Neuling Herpfer SV 07 hat sich der FC Schweina-Gumpelstadt nicht bezwingen lassen. Die Mannschaft von Trainer René Heger ist nach dem 1:0-Erfolg auf dem Rasenplatz in Gumpelstadt seit sieben Spielen in Folge unbezwungen. Der Platz, auf dem Schweina zum ersten Mal in dieser Saison ein Pflichtspiel absolvierte, war, gemessen an den Witterungsverhältnisse, gut bespielbar – einer der Gründe, weshalb die Partie nicht auf dem Kunstrasenplatz in Bad Liebenstein ausgetragen wurde.