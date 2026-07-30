Den VfL Meiningen 04 (vier Nennungen) und den SV Wacker 04 Gotha (drei) haben die Trainer aus Borsch, Schweina, Barchfeld und Bad Salzungen auf die Frage nach ihren Favoriten auf die Meisterschaft in der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, am häufigsten genannt, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Den Thüringenligaabsteiger SV 1925 Borsch (zwei) und den amtierenden Meister FC Schweina-Gumpelstadt (eine) hat zumindest ein Teil der Trainer für den ersten Platz ebenfalls auf dem Zettel, wenn die Punktspielserie am Wochenende startet.