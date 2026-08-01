Meister FC Schweina-Gumpelstadt und Vizemeister VfL Meiningen 04 sind torreich in die Saison der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, gestartet und liegen nach ihren deutlichen Auftaktsiegen in dieser Reihenfolge auf den ersten beiden Plätzen – so wie zum Abschluss der vorigen Saison. Nach Punkten und in der Tordifferenz gibt es keinen Unterschied zwischen diesen Teams, die nur ein mehr geschossenes Tor der Schweinaer trennt.
Fußball, Landesklasse, Staffel 3 Der Meister an der Spitze
Jan-Thomas Markert 01.08.2026 - 18:52 Uhr