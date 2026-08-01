Meister FC Schweina-Gumpelstadt und Vizemeister VfL Meiningen 04 sind torreich in die Saison der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, gestartet und liegen nach ihren deutlichen Auftaktsiegen in dieser Reihenfolge auf den ersten beiden Plätzen – so wie zum Abschluss der vorigen Saison. Nach Punkten und in der Tordifferenz gibt es keinen Unterschied zwischen diesen Teams, die nur ein mehr geschossenes Tor der Schweinaer trennt.