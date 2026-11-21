Der Wunsch des Präsidenten des SV Wacker 04 Bad Salzungen nach einer großen Überraschung im Derby der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, hat sich nicht erfüllt. Stattdessen musste Erhard Büchner mit ansehen, wie der Tabellenletzte auf dem heimischen Kunstrasen gegen den Tabellendritten SV Borsch 1925 am Samstag eine Niederlage erlitt, die mit 0:8 sehr deutlich war und angesichts der Chancen für den Favoriten sogar zweistellig hätte ausfallen können. Unter anderem scheiterte der dreifache Torschütze Fabian Göb (18.(30./75.) in der ersten Halbzeit beim Stand von 3:0 mit einem Elfmeter (39.) an Dorian Ader, der zur Halbzeit von Christian Groß mit Verdacht auf Rippenbruch ausgewechselt werden musste. Weil Philipp Konjevic verhindert war und kein weiterer Torwart zur Verfügung stand, rückte der sonstige Feldspieler Michael Schäfer zwischen die Pfosten. Ader war in der Anfangsphase mit Borschs Maksim Kharin im Strafraum nach einer Freistoßflanke von Göb zusammengeprallt (9.). Der etatmäßige Co-Trainer Groß vertrat den privat verhinderten Sven Römhild auf dem Chefposten.