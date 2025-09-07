Kein Erfolg am grünen Tisch: Das Sportgericht des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) hat den Einspruch des 1. Suhler SV gegen die Spielwertung der Landesklasse-Partie gegen Wacker Gotha abgelehnt. Das teilte SSV-Vizepräsident Torsten Jauch am Sonntag (7. September) mit: „Unser Einspruch wurde gestern im schriftlichen Verfahren negativ beschieden.“ Damit wird die Begegnung, die am 23. August in Suhl stattfand und 6:1 (4:1) für Gotha endete, nicht wiederholt.