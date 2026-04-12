Das Spitzenspiel des 22. Spieltages zwischen dem Tabellenführer FSV Ohratal und dem ärgsten Verfolger FC Schweina-Gumpelstadt fand im Goldberg-Stadion in Ohrdruf statt. Die Partie endete mit einem torlosen Remis. Durch das kuriose Geschehen, dass sämtliche Mannschaften auf den oberen neun Tabellenplätzen der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, am vergangenen Samstag unentschieden spielten, änderte sich der Status quo im Titelrennen kein Stück – einzig die Tatsache, dass nun eine Gelegenheit weniger existiert, um im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg etwas zu reißen.