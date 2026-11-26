Da alle drei Landesklassenteams aus dem Fußballkreis ihr Spiel vom letzten Hinrundenspieltag vorgezogen haben, steht am Wochenende für sie schon die letzte Punktspielaufgabe der Hinrunde an. Da die Partie des VfL Meiningen in Gospenroda ausfällt, kann der Tabellenführer vorzeitig in die Winterpause gehen. Herpf und Walldorf wollen versuchen, am Samstag ab 14 Uhr noch mal zu punkten. Herpf kann dabei auf überraschende Hilfe bauen.