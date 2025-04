Michael Offenhaus ist ein Mann klarer Worte. Deshalb redete der Trainer des FSV Waltershausen nach der 0:6-Peinlichpleite gegen den 1. FC Sonneberg auch Tacheles. „Jeder Spieler muss sich hinterfragen, ob er dem Publikum so eine Leistung anbieten möchte. So, wie wir spielen, haben wir in der Liga nichts zu suchen“, sagte er nach dem dürftigen Auftritt.