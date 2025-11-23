Das Auswärtsspiel des SV 08 Steinach beim FSV Wacker 03 Gotha stand bereits im Vorfeld unter besonderen Vorzeichen. Eigentlich hätte die Partie auf dem Steinacher Kunstrasen stattfinden sollen, doch eine geschlossene Schneedecke und vereister Untergrund machten Fußball dort unmöglich. Weil dies frühzeitig feststand, schlug Wacker Gotha regelkonform die Spielort-Drehung vor – Steinach akzeptierte nach Rücksprache mit dem Spielausschuss. So wurde auf dem Kunstrasenplatz im Klaus-Törpe-Sportpark gespielt. Dort erwischten die Gäste aus dem südlichen Thüringer Wald den besseren Start.