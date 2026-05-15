Es könnte ein spitzenmäßiges Wochenende für den SV Wacker Bad Salzungen in der Fußball-Landesklasse werden. Die Kurstädter treten am Samstag (15 Uhr) bei der SpVgg Siebleben an und würden mit einem Sieg in der Tabelle am Gegner vorbeiziehen. Zudem nehmen sich mit Gospenroda und Erlau zwei Konkurrenten im direkten Duell gegenseitig die Punkte – für Wacker wären im Idealfall also zwei Tabellenplätze drin – die Rede ist hier also vom berühmten „Sechs-Punkte-Spiel“.