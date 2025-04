Nach dem mit drei Niederlagen und 3:15 Toren missglückten Saisonstart mauserte sich der FC Barchfeld in seinem zweiten Landesklassejahr im Laufe der Hinrunde vom Schlusslicht zum Rangzehnten. In die Winterpause gingen Trainer Stephan Anschütz und seine Mannen in einer eng beieinander liegenden Tabelle aber immerhin mit leichtem Polster zu den Abstiegsrängen. 19 Punkte waren es auf dem Konto, bei einem Torverhältnis von 22:33. Ins neue Jahr starteten die Barchfelder besser als jede andere Mannschaft der Liga. Mit fünf Siegen in Folge steht man nun auf Rang fünf und hat dabei sogar noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Wir liefern sechs Gründe, warum der FC Barchfeld derzeit so gut dasteht.