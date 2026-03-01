Mit viel Elan startete der FC Steinbach-Hallenberg ins neue Fußball-Pflichtspieljahr und führte gegen den Tabellendritten FC Schweina-Gumpelstadt zur Pause mit 2:0. Doch dann kehrten die Anfälligkeiten und auch das Pech der Hinrunde zurück, sodass am Ende ein 3:4 für die Gäste stand. Als Konsequenz grüßen die Schweinaer damit vom dritten Tabellenplatz, während die Haseltaler auch weiterhin mit zehn Punkten tief im Tabellenkeller stecken.