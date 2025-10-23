Drei Wochen pausierten die Fußballer des FC Schweina-Gumpelstadt im Punktspielbetrieb der Fußball-Landesklasse. Am Samstag empfangen die Männer von Trainer René Heger mit dem Suhler SV den Tabellenachten. Die Punktspielpartie des neunten Spieltages wird am Wochenende aufgrund des Wechsels von der Sommer- auf die Winterzeit bereits um 14 Uhr in der Schweinaer Glücksbrunnarena angepfiffen. In der letzten Partie vor der Pause konnten die Glücksbrunner gegen den FSV Ohratal mit einer überzeugenden Leistung auf heimischen Rasen aufwarten. Sie siegten mit 5:1 Toren souverän gegen den FSV. Bereits nach einer guten halben Stunde war die Partie beim 3:0 für die Hausherren entschieden. Neben der diesmal überzeugenden Torausbeute konnte der FC spielerisch überzeugen. Aus einer stabilen Abwehr, in der Mathias Unkart seinen entscheidenden Beitrag zur Stabilität in der Defensive lieferte, setzten die Gastgeber den überforderten Gast unter Druck und erspielten sich so Torchancen im Minutentakt.