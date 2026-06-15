Die Entscheidung über den Staffelsieg war bereits zur Halbzeitpause so gut gefallen. Zwar vermeldete Walldorfs Stadionansage eine 5:0-Führung des VfL Meiningen 04 gegen den Erlauer SV Grün-Weiß und damit, dass die Meininger ihre Hausaufgaben im Fernduell erledigen, wie von Trainer Marcel Kißling gefordert. Aber die erhoffte Schützenhilfe aus dem Meininger Ortsteil Walldorf blieb aus. Denn dort lag der Tabellenführer FC Schweina-Gumpelstadt mit 3:0 vorn und behauptete seine zwei Punkte Vorsprung, die er sich in der vorigen Woche mit einem 2:0-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Meiningen gesichert hatte. Während Meiningen bis zum Schlusspfiff auf 7:1 stellte, stand Schweina kaum nach und erhöhte auf 6:1. Der Staffelsieger brachte Walldorf damit die höchste Saisonniederlage bei, die bei konsequenterer Chancenverwertung sogar deutlicher hätte ausfallen können.