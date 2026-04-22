Der FC Schweina-Gumpelstadt surft in diesem Jahr auf einer Erfolgswelle. Mit sechs Siegen und einem Remis präsentieren sich die Glücksbrunner als eine der momentan konstantesten Mannschaften in der Spitzengruppe der Landesklasse. Auf Tabellenführer FSV Ohratal liegt man aktuell sechs Punkte zurück, allerdings hat Schweina dabei noch das Nachholspiel gegen Barchfeld in der Hinterhand. Der Aufstieg ist für den FC also möglich, aber will man denn eigentlich wieder hoch in die 6. Liga?