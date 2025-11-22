Fußball-Landesklasse: Schweina überrollt Wacker

In der fairen Partie eröffnete Moritz Wilhelm den Schweinaer Torreigen (1:0/9.). Knapp zehn Minuten später war FC-Torschütze vom Dienst, Kilian Pfaff zur Stelle und traf zum 2:0 (18.). Mit seinem 15. Saisontreffer brachte der Kapitän seine Glücksbrunner auf die Siegerstraße (3:0/51.). Selbst die kühnsten Wacker-Anhänger glaubten nicht mehr an eine Wende in dieser Partie. Daran änderte auch das zwischenzeitliche 3:1 durch Roman Luther nichts (61.). Die Hausherren zeigten deutlich, dass sie das Derby als klarer Sieger beenden wollten. Folglich setzten sie ihr flottes Angriffsspiel fort und erwärmten zumindest ihren Anhang mit drei weiteren schönen Treffern. Den Wacker-Fans dürfte es zusätzlich kalt den Rücken heruntergelaufen sein, als FC-Mittelfeldstratege David Arnold (4:1/74.) und Hannes Lichtenhahn (5:1/78.) den FC-Vorsprung in kurzer Zeit ausbauten. Das letzte Tor des Nachmittages war erneut FC-“Dauerbrenner“ David Arnold vorbehalten. Mit diesem Kantersieg zeigten sich die Glücksbrunner schon mal gut gerüstet für das Top-Spiel des 14. Spieltages. Da sind die Heger-Mannen zu Gast beim Liga-Primus VfL Meiningen.