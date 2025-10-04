So richtig Lust machte das miese Wetter auf die Partie des FC Schweina-Gumpelstadt nicht. Die Gastgeber indes sorgten mit ihrer Vorstellung gegen den bisherigen Tabellenführer dafür, dass die heimischen Anhänger keinen ungemütlichen Nachmittag erleben mussten. Die Hausherren, die auf ihren urlaubsbedingt fehlenden Trainer René Heger verzichten mussten, überzeugten in allen Mannschaftsteilen und ließen mit einem 5:1-Sieg den in allen Belangen enttäuschenden Gästen aus dem Ohratal nicht die Spur einer Chance auf einen Punktgewinn.