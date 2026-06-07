Dieses Spiel der Fußball-Landesklasse, Staffel 3, am Sonntagnachmittag im Schweinaer Glücksbrunn-Stadion war in mehrfacher Hinsicht ein besonderes. Zuerst wegen der Tabellenkonstellation im Vorfeld des vorletzten Spieltages. Denn obwohl der gastgebende FC Schweina-Gumpelstadt als Zweiter und der Spitzenreiter VfL Meiningen 04 nicht aufsteigen wollen, haben sie den Staffelsieg fest ins Visier genommen, hatten beide Trainer verkündet. Außerdem standen vor heimischer Kulisse gleich mehrere „große Verabschiedungen an“, sagte Sprecher Martin Franke – von „besonders verdienstvollen Akteuren, die den Schweinaer Fußball mehr als ein Jahrzehnt nicht nur unterstützt, sondern maßgeblich geprägt haben“: Sebastian Beck war elf Jahre Mannschaftsleiter. Mittelfeldspieler David Arnold, „ein Künstler am Ball“, sagte Franke, absolvierte seit 2012 mehr als 300 Partien für den Verein und erzielte 100 Tore. Der ewige Volker Harnack, „einer der besten Defensivspieler Thüringens“, spielte seit den E-Junioren und damit „sagenhafte 33 Jahre lang“ für Schweina. „Volker, Dave, Becks – hier ist für euch der lauteste Applaus der Saison – ihr habt es euch verdient“, sagte Franke.