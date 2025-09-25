Natürlich schütteln die eingefleischten Fußballanhänger in Barchfeld, Schweina und Gumpelstadt nur verständnislos den Kopf, wenn vom ersten Derby zwischen den Vereinen gesprochen wird. Genau genommen ist es die erste Partie der beiden benachbarten Fußballklubs. Der FC Schweina-Gumpelstadt besteht bekanntermaßen erst seit 2021 als Spielgemeinschaft und als FC seit 2023. In den vergangenen vier Jahren spielten die ersten Mannschaften aus Barchfeld und Schweina-Gumpelstadt in unterschiedlichen Ligen und auch im Pokal gab es kein Aufeinandertreffen. Erst der Aufschwung der samstäglichen Gastgeber mit dem Aufstieg in die Landesklasse und der Abstieg der Gäste nach der letzten Saison machen die Partie des sechsten Spieltages der laufenden Saison in der Landesklasse zum ersten Pflichtspiel der benachbarten Fußballklubs. Dass natürlich trotzdem jede Menge fuballgeschichtliche Überlieferungen aus den vergangenen Jahrzehnten und Erinnerungen an vergangene Fußballschlachten beim diesjährigen Aufeinandertreffen mitschwingen, versteht sich von selbst. Die beiden Trainer haben diese Zeit in ihren Vereinen auf dem Spielfeld und anschließend an der Seitenlinie wesentlich mitgeprägt. Natürlich herrscht auch bei Stephan Anschütz und René Heger ein gewisses Vorstart- Fieber vor einem besonderen, wenn nicht dem Punktspiel der Saison.