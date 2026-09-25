Der SV 08 Steinach spielt am Samstag um 15 Uhr zu Hause und erwartet im Fellbergstadion mit dem FC Schweina-Gumpelstadt den letztjährigen Staffelsieger der Landesklasse 3. Dieser schwächelt allerdings aktuell etwas. Denn nach sechs Punktspielen haben die Gäste erst sechs Punkte auf dem Konto. Dies war bereits nach dem 2. Spieltag auch so. Hier gab es jeweils Siege mit fünf eigenen Treffern gegen Sonneberg und Siebleben. Danach setzte es für die Mannschaft von Trainer Rene Heger einschließlich Pokal fünf Niederlagen am Stück. Mit dem FC Schweina-Gumpelstadt kommt somit ein angeschlagener Gegner ins Fellbergstadion.