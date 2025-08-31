Fußball kann phasenweise auch mal schwer nachvollziehbar und ungerecht sein. Eine solche Phase durchlebt derzeit der FC Steinbach-Hallenberg. Auch am 3. Spieltag wurde im Heimspiel gegen den Tabellenführer FSV Wacker Gotha gar nicht so viel falsch gemacht, immerhin erzielte man drei Treffer. Und doch stehen die Haseltaler wieder ohne Punkte da und beendeten – Pokalspiel inklusive – die dritte Partie in Folge in Unterzahl.