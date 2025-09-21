Einen klaren 3:0-Erfolg gegen die Gäste aus Ifta sahen die Zuschauer in Meiningen. Damit untermauerte der VfL 04 seine Tabellenführung in der Landesklasse bei sommerlichen Temperaturen vor heimischem Publikum. Die Pflichtaufgabe meisterte der Gastgeber souverän gegen einen tief stehenden Gegner, welcher von Beginn an nur auf das Verhindern von Gegentoren aus war. Offensiv kam von den Gästen kaum eine Aktion, sodass Meiningens Schlussmann Valentin Henning einen geruhsamen Nachmittag verlebte. Der VfL allerdings hatte in der Anfangsphase auch Schwierigkeiten, das Abwehrbollwerk zu knacken, weil das Tempo im Spielaufbau fehlte. Unnötige Ballverluste am gegnerischen Strafraum oder der fehlende entscheidende Pass verhinderten konkrete Torchancen, um frühzeitiger die Partie zu entscheiden.