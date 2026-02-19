Die Rückrunde der Fußball-Landesklasse beginnt mit einem Spielausfall. Denn das Auswärtsspiel des FC Steinbach-Hallenberg in Suhl wurde bereits frühzeitig abgesagt – früh genug um zeitnah einen Testspielgegner zu finden. Und so spielen die Haseltaler am Samstag (15 Uhr) auf dem Kunstrasen der Menz-Arena gegen den Kreisoberligisten SG FSV Oepfershausen. Am Sonntag sind dann der SV Walldorf und der VfL Meiningen auswärts gefordert. Die Spiele beginnen um 14 Uhr.