In einer drückend überlegen geführten Partie kommt der FC Schweina-Gumpelstadt gegen Grün-Weiß Gospenroda über ein 1:1-Unentschieden nicht hinaus.
Fußball-Landesklasse Remis als gefühlte Niederlage
Frank Dietzel 09.11.2025 - 18:15 Uhr
Der FC Schweina-Gumpelstadt lässt trotz klarer Überlegenheit gegen den SV Grün-Weiß Gospenroda zu Hause wichtige Punkte im Ringen um die Tabellenspitze liegen.
