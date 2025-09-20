In der intensiv geführten Partie geht die Punkteteilung in Ordnung. Heimtrainer Mathias Weisheit sah im Gegensatz zur Vorstellung seiner Elf vor einer Woche in Ifta eine engagierte Leistung, mit der sich seine Männer den Punkt verdienten. Sein Gegenüber Sven Stößel zeigte sich zwar mit dem Spielaufbau seiner Mannschaft zufrieden, bemängelte jedoch die Umständlichkeit seiner Offensivabteilung beim Abschluss und die fehlende Konsequenz bei der Chancenverwertung.