Vom Trubel um den Aufstiegsverzicht zeigte sich die Mannschaft des FC Schweina-Gumpelstadt unbeeindruckt und legte im Meisterschaftsrennen am Freitagabend mit einem souveränen 4:1-Auswärtssieg beim SV Grün-Weiß Gospenroda vor. Mann des Tages war dabei wieder einmal Torjäger Kilian Pfaff. Der 25-jährige Stürmer traf im Spiel beim seinem Ex-Verein, von dem er im Frühjahr 2020 nach Schweina wechselte, gleich dreifach.