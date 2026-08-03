Zum Auftakt der neuen Landesklassensaison hatte der Aufsteiger Germania Ilmenau die zweite Mannschaft von Schott Jena zu Gast im Hammergrund. Bei besten Platzbedingungen, ein Regenschauer hatte den Platz vor dem Spiel ordentlich gewässert, sahen die Zuschauer eine temposcharfe und kampfbetonte Partie. Jena, eine Stunde in Unterzahl spielend, gelang nicht unverdient mit einem Doppelschlag des eingewechselten Lahmann noch der Ausgleich und gleichbedeutende 2:2-Endstand.