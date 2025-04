Ostern 2025 steht also für die Landesklasse im Zeichen der Nachholspiele. Insgesamt sind hier vier Begegnungen angesetzt. In einem sogenannten Sechs-Punkte-Match hat dabei die Sportgemeinschaft aus dem Oberen Wald den SV Thuringia Struth-Helmershof zu Gast. Der Tabellenvorletzte empfängt den Drittletzten. Dies ist wirklich Abstiegskampf pur und die wohl allerletzte Chance für den Aufsteiger und Gastgeber, in Neuhaus am Rennweg. Die Mannschaft von Trainer Daniel Meyer könnte mit einem Sieg nach Punkten zu Struth aufschließen. Dazu braucht es aber Torschützen. Und hieran hapert es aktuell. Lauscha/Neuhaus hat mit nur 21 Saisontoren nach 22 Begegnungen – und somit nicht einmal einem Tor je Punktspiel – die mit Abstand schlechteste Trefferausbeute. Und die Heimmannschaft wartet auch noch auf den ersten Saisonsieg im Kalenderjahr 2025.