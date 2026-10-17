In einer an Torszenen sehr armen Partie der Fußball-Landesklasse trennen sich der ungeschlagene Tabellenführer VfL Meiningen und der SV Borsch 0:0.
Fußball-Landesklasse Ohne Tore fehlt das Salz in der Suppe
Ralf Ilgen 17.10.2026 - 19:00 Uhr
Torlos endet das Landesklasse-Spitzenspiel. Der VfL Meiningen nutzt seinen Heimvorteil nicht und trennt sich 0:0 vom SV Borsch. Warum gelang keinem Team ein Torerfolg?
In einer an Torszenen sehr armen Partie der Fußball-Landesklasse trennen sich der ungeschlagene Tabellenführer VfL Meiningen und der SV Borsch 0:0.